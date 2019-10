Prefeitura Decide Revogar Licitação Para Utilização de Prédio no Parque dos Ipês

A prefeitura de Catanduva decidiu revogar a licitação aberta para a “locação” do prédio comercial localizado no Parque dos Ipês. O Aviso de revogação e abertura de prazo para recursos foi publicado no Diário Oficial do Município na quarta-feira. O aviso é assinado pela Comissão de Licitação da administração. “Considerando que a Concorrência 19/2018 – CESSÃO, UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRÓPRIO MUNICIPAL ESPECÍFICO, COM 34,63 M2, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS AOS FREQUENTADORES DO PARQUE DOS IPÊS, LOCALIZADO NA AVENIDA THEODORO ROSA FILHO, foi aberta por 3 vezes, mas não houve participantes, a Gerenciadora de Habitação solicitou a revogação do certame, sendo deferida pela Excelentíssima Senhora Prefeita. Assim, de acordo com artigo 49, caput da Lei Federal nº 8.666/93, abre-se o prazo do artigo 49, §3º, c.c. o artigo 109, inciso I, alínea “c”, do mesmo diploma legal, de cinco dias úteis: “Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado § 3o No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: I – recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: c) anulação ou revogação da licitação;”, consta.

Esta não é a primeira vez que a prefeitura abre licitação neste modelo, em busca de que comerciantes se interessem pelo prédio construído no Parque dos Ipês. Desde que o parque foi inaugurado, o prédio permanece sem utilidade.

Karla Konda

Editora Chefe