Prefeitura de Catanduva Tem Visita Técnica à Fundação Penitenciária em São Paulo

Na manhã de ontem (19), O Prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo continuava em São Paulo e dentre os compromissos, o Padre realizou visita técnica à Fundação Penitenciária.

Na ocasião, Padre foi recebido pelo Major Paulo Henrique Coltre, policial militar que prestou serviços por anos em Catanduva. Agora, reformado, atua na Funape, apresentando itens que os presidiários produzem a exemplo de máscara, mobiliários, uniformes e até prestação de serviço e mão de obra.

As conversas avançaram com a finalidade de obter informações sobre a viabilidade de possíveis parcerias. O projeto consiste em ajudar aqueles que estão em regime semi-aberto e que, por meio do trabalho, conseguem diminuir o período de reclusão. Ao mesmo tempo, a prestação de serviço refletirá em menor custo aos caixas municipais. “Temos planos de dinamizar os serviços e analisamos as possibilidades para executar as ações. A estrutura da Funape é um exemplo importante”, frisa Padre Osvaldo.

Depois de divulgada em rede social, muitas autoridades políticas e jornalistas da cidade de Catanduva questionaram sobre a visita, alguns suspeitam que essa reunião poderia ser a vinda de uma penitenciaria para a cidade. Essas mesmas pessoas lembraram que na época que Geraldo Vinholi era prefeito de Catanduva houve a tentativa de instalar uma penitenciaria na cidade.

Mais tarde a assessoria da prefeitura mandou nota a toda imprensa sobre o caso. “Na campanha eleitoral, os adversários desesperados inventaram que Padre Osvaldo traria um Presídio para Catanduva. O tempo passou e, mais uma vez, ele foi vítima de mentiras lançadas por pessoas que só pensam em politicagem e não se preocupam com a nossa cidade.Distorceram, de forma maldosa, a visita do prefeito de Catanduva à Fundação Penitenciária, em São Paulo, onde foi conhecer as linhas de produção social da FUNAP, cujos presos fabricam uniformes, máscaras e carteiras escolares. Em momento algum, foi discutida a vinda de Presídio. É lamentável que essas inverdades sejam espalhadas. Não há mentira que dure para sempre, assim como não existe verdade que não apareça.”

Ariane Pio

Da Reportagem Local