Prefeitura de Catanduva Pede Doações Para Enfrentamento ao Coronavírus

A prefeitura de Catanduva chamou empresários e pessoas físicas a colaborarem com doações para o enfrentamento ao coronavírus.

Um informativo de interesse público foi divulgado ontem com uma lista de materiais considerados prioritários no momento.

Máscara cirúrgica, máscara n95, avental descartável, touca descartável, luvas de procedimento, álcool 70% líquido e álcool 70% gel.

Do mesmo modo, uma deliberação do Comitê de Apoio Administrativo ao Enfrentamento da Pandemia de Covid-19 regulamenta as possíveis doações que a administração receber.

Um email foi criado para que as empresas e população de modo geral possa encaminhar contato para a realização das possíveis doações – apoiocovid19@catanduva.sp.gov.br As formas para o recebimento das doações serão combinadas entre o doador e a prefeitura.

Na nova deliberação, também são relacionadas questões trabalhistas dos servidores municipais. “Fica terminantemente proibida a permanência de servidor que manifeste sintomas de síndrome gripal nas dependências do local de trabalho, sendo de competência da chefia mediata ou imediata afastá-lo imediatamente das suas funções”, consta.

Cita ainda que serão mantidos os trabalhos de limpeza e roçagem de áreas públicas para o controle também da dengue, em Catanduva.

O documento determina ainda que nas fiscalizações de estabelecimentos que descumprirem os decretos sobre a quarentena e a aglomeração de pessoas, a Guarda Civil Municipal irá orientar inicialmente e, na reincidência elaborar boletim de ocorrência, acionando a Vigilância Sanitária para que em caráter de urgência, autue e interdite o estabelecimento infrator.

A prefeitura também notificou os prestadores de serviços para que sejam tomadas todas as providências e precauções definidas pelas autoridades sanitárias nos locais de trabalho, comércio, e, prestação de serviços, a fim de evitar a contaminação dos seus funcionários ou colaboradores pelo vírus.

Karla Konda

Editora Chefe

Compartilhe isso: Twitter

Facebook