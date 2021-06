Prefeitura de Catanduva Estuda Uma Possível Flexibilização no Atendimento

No domingo (20), o Prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa e a Câmara Municipal realizaram uma reunião com o intuito de buscar alinhamento das medidas para o enfrentamento à covid-19.

Com essa finalidade, as autoridades se reuniram e discutiram, ao longo do domingo, com uma reunião que começou pela manhã e terminou somente a tarde, sobre possíveis ações para compor um Plano de Ajuste para atendimentos, serviços e comércio em geral, frente ao cenário da pandemia da covid-19, a partir desta semana que se inicia.

Nesta reunião de domingo, o grupo foi composto por integrantes da Secretaria de Negócios Jurídicos, Vigilância Sanitária, Guarda Civil Municipal que elaborou um ofício com as deliberações da reunião. Já ontem (21), o documento foi apresentado ao Comitê Técnico de Enfrentamento à Covid-19 para apreciação.

Ontem ainda muitas cidades da região de Catanduva já divulgavam se continuava no Lockdown ou não, algumas com medidas mais flexibilizadas, como Palmares Paulista. Pindorama já segue mais uma semana em Lockdown, Catiguá saiu do lockdown e volta para a Fase de Transição (atual fase do governo SP). Enquanto isso, Catanduva estava num impasse onde ainda faltava pequenos detalhes para fechar as novas regras e por conta disso, não teve tempo de oficializar e divulgar, mas segundo informações as novas regras são sobre flexibilização do comércio para delivery como o caso da cidade de Palmares. E até o fechamento desta edição não tivemos retorno da Prefeitura ou do Comitê Técnico de Enfrentamento à Covid-19 para saber com mais detalhes sobre o plano para Catanduva e a confirmação se realmente haverá flexibilidade. Assim, que soubermos estaremos divulgando em nossas redes sociais no Facebook e Instagram do O Regional.

Ariane Pio

Da Reportagem Local