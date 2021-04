Prefeitura de Catanduva Convida Munícipe a Participar da Lei de Diretrizes Orçamentárias

Você já deve ter ouvido falar da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Mas sabe exatamente o que ela determina e para que serve?

Essa é uma das principais legislações que definem o destino dos recursos públicos em curto prazo, e, portanto, impactam a sociedade como um todo.

Assim como a União, os municípios devem seguir o mesmo processo de planejamento e utilização das receitas.

Por isso, possuem seu próprio Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.

A diferença é que, em vez de serem construídas e avaliadas por órgãos nacionais, as legislações ficam a cargo de instituições municipais, e as metas serão executadas sob o comando do prefeito.

A prefeitura de Catanduva está pedindo sugestões para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2022 e para o Plano Plurianual (PPA), 2022 a 2025. Para participar o interessado deve enviar para partecipe@catanduva.sp.gov.br até o dia 21 de abril (quarta-feira).

As audiências públicas presenciais, neste momento de pandemia contra covid-19, serão realizadas de forma remota, previstos nas Leis de Responsabilidade Fiscal e de Transparência.

Ariane Pio

Da Reportagem Local