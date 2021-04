Prefeitura de Catanduva Apresenta Balanço Dos 100 Dias de Governo Padre Osvaldo

Na manhã de ontem (10), a prefeitura de Catanduva realizou uma coletiva de imprensa e também para autoridades politicas da cidade para apresentar o balanço dos 100 dias de governo do Prefeito Padre Osvaldo de Oliveira. O evento também foi transmitido ao vivo para os munícipes pudessem acompanhar.

A reunião foi iniciada com a assessora de comunicação da prefeitura Kátia Muller que pediu a todos que estavam presentes se levantar para cantar o hino da cidade de Catanduva, logo após o vice-prefeito, Claudio Romagnoli ressaltou em discurso sobre o trabalho, até então realizado.

Logo depois, a assessora pediu a presença do Prefeito Padre Osvaldo para apresentar o balanço e ressaltar a importância de cada ação. Padre Osvaldo destacou as ações que foram feitas na saúde como a separação da UPA, levando os casos de não covid-19 para o Postão, citou a reforma que estará sendo entregue ainda hoje (11) do Centro de Atendimento Covid-19, na Estação Cultura. Houve um mutirão de limpeza e roçagem nas praças e vias, pois no inicio do ano Catanduva apresentava muitos lugares com mato alto e abandonado.

Além disso, apresentou o pagamento do cartão alimentação e frisou que busca alternativa para o pagamento do dissidio dos servidores. Foram feitos sinalização de rua com pintura, troca de placas, novos semáforos e pontos de ônibus novos, tudo isso foi realizado a pedido dos munícipes, segundo prefeito foi executado 100% dos pedidos.

Sem a frente cidadã, a prefeitura deu inicio a PED, para contratação de mais mão de obra. No fundo social continuam com serviços sociais, como arrecadação de leite, empréstimos de aparelhos ortopédicos, acolhimento e doação de enxoval a gestante.

Apresentou obras que a Saec desenvolveu e está ainda desenvolvendo na cidade, como troca de ramais e bomba para nova caixa agua. Reformas em UBS, escolas, investimento para as creches que uma delas será entregue em dezembro ainda deste ano. Foram também divulgadas verbas que estão aprovadas e outras que foram pedidas. Por fim, Padre Osvaldo destacou que existe muito mais ação, mas que devido a pandemia as secretarias tem que trabalhar, mas de acordo com as medidas do Governo por causa do covid-19. “Sabemos que o momento não está bom pra ninguém, mas imaginem você morar em uma casa boa, agradável, confortável mesmo estando neste momento difícil. Agora imagine você morando numa casa velha, sem nada neste momento difícil. Assim é o que eu quero fazer por Catanduva fazer uma casa agradável mesmo todos nós vivermos neste momento difícil, não quero que ninguém deixe Catanduva por que a cidade não oferece nada” finalizou padre.

Ariane Pio

Da Reportagem Local