Prefeitura de Catanduva Adita Contrato de Recapeamento Asfáltico

A Prefeitura de Catanduva aditou o contrato com a empresa DGD Engenharia e Construções Ltda, de Ribeirão Preto, de recapeamento asfáltico, ponte sobre o córrego das Borboletas e pavimentação da rua Mongaguá no Alpino por mais 90 dias.

O termo de aditamento contratual foi publicado ontem. Com isso, a empresa deve permanecer contratada até abril deste ano.

Na justificativa, as fortes chuvas dos últimos dias. “Justifica-se o pedido pois estão ocorrendo fortes chuvas no período que causam muitos transtornos durante a execução da obra, não sendo possível a execução de terraplanagem e pavimentação da rua Mongaguá”, informa.

Há cinco meses, a ponte sobre o córrego das Borboletas, no Jardim Santa Paula foi concluída. Além do serviço, também foi feito o recape do trecho. O investimento foi de R$ 431,4 mil. Outra obra concluída pela Prefeitura, na área de infraestrutura urbana referente ao mesmo contrato, foi a pavimentação da rua Pindamonhangaba, na região do Bom Pastor. A próxima etapa será o asfaltamento da rua Mongaguá, no Jardim Alpino. Somadas, as três obras vão superar R$ 1,4 milhão em investimentos.

O pacote de obras que incluia a reconstrução da ponte sobre o córrego das Borboletas, no Santa Paula, custou cerca de R$ 1,4 milhão.

Duas empresas foram habilitadas para entregarem propostas sobre término de ponte. Foram consideradas habilitadas para esta etapa, a CMB Construtora Moraes Brasil Ltda, e DGB. Ainda conforme a prefeitura, as melhorias no Santa Paula e Vila Engrácia incluem a construção de galerias para melhorar o escoamento de água de chuva na avenida Dona Engrácia.

Karla Konda

Editora Chefe