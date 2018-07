Prefeitura de Catanduva Abre Licitação Para Uso do Recinto de Exposições em 2019

A Prefeitura de Ca­tan­duva abriu nova lici­tação para a utiliza­ção do Recinto de Exposição João Zancaner. Desta vez a intenção é a elaboração da a­gen­da de eventos do pró­ximo ano no espaço público.

O edital publicado na última semana prevê o rece­bimento das propostas para o dia 3 de agosto, às 9 horas. As empresas interessadas em promover eventos no recinto deverão elaborar suas propos­tas até esta data. Conforme o edital, as em­presas poderão utilizar o re­cinto por no máximo 25 dias seguidos. O direito de uso do local será concedido às inte­ressadas que oferecerem mai­or lance pelo período esco­lhido.

“O julgamento será o de maior oferta, sendo aceita a oferta mínima de R$ 564,80 por dia de ocupação do Re­cin­to de Exposições ‘João Zan­caner’ e, declarada vence­dora a proposta cujo valor ofertado por dia, multiplicado pelo número de dias de uso, for maior. Havendo empate entre duas ou mais propostas, será procedido sorteio da mesma sessão pública”, esta­be­lece a licitação. Esta é a segunda vez que o prefeito Afonso Macchione Neto (PSB) tenta licitar a utilização do espaço para a montagem de uma agenda de eventos de grande magnitude. A primeira licitação aberta ainda em 2018 acabou sendo frustrada por discussões judi­ciais entre as empresas parti­cipantes.

Outro evento que a Prefei­tura tentou licitar em 2017 e não deu certo é para a reali­zação do Carnaval de rua. O processo licitatório foi con­cluí­­do dias antes da festa po­pular, o que teria inviabilizado que a única participante rea­lizasse a festa.

Nathália Silva

Da Reportagem Local