Prefeitura de Catanduva Abre Licitação Para Teste Sorológico de Dengue

A prefeitura de Catanduva abriu licitação para a compra de teste sorológico para detecção de dengue (IGM). O aviso de abertura do certame foi publicado no Diário Oficial do Munícipio na edição de quinta-feira.

A modalidade é preção eletrônico e é realizado pelo site do Banco do Brasil.

As propostas serão recebidas até o dia 30 de janeiro às 9h30, o pregão será realizado no mesmo dia a partir das 10 horas.

O edital completo deve ser acessado no site do Banco de Brasil: www.bb.com.br, opção Licitações; diretamente em www.licitacoes-e.com.br; e site do Município www.catanduva.sp.gov.br – link: http://www.catanduva.sp.gov.br:8082/pronimtb/index.asp.

A estimativa de preços é de R$ 100 mil.

A infecção pelo vírus da dengue pode manifestar-se de variadas formas, desde uma doença assintomática, ou com sintomas brandos, semelhantes a outras doenças infecciosas, e até mesmo formas mais graves com quadros hemorrágicos de extrema gravidade. A redução de complicações na evolução da doença, e até mesmo da mortalidade, estão diretamente relacionadas ao diagnóstico precoce e ao manejo adequado do doente.

Com a realização da sorologia para Dengue, a presença de anticorpos IgG e/ou IgM estabelece um diagnóstico. Entretanto, os anticorpos IgM somente resultarão positivo após o 6º dia do aparecimento dos sintomas, e os anticorpos IgG por sua vez, após o 15º dia. Dependendo da gravidade da infecção e sua evolução, não é possível aguardar este tempo para que um diagnóstico seja definido.

Antes do 6º dia da doença, na falta de alternativas, são realizados como exames complementares o hemograma, a contagem de plaquetas, a prova do laço e as transaminases, porém tais exames são inespecíficos e muitas vezes não permitem estabelecer ou descartar um diagnóstico.

Karla Konda

Editora Chefe