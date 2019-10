Prefeitura dá Prazo de 5 Dias Para que Empresa de Perícia Regularize Situação

A prefeitura de Catanduva deu prazo de cinco dias para que a empresa MWA Medicina e Segurança do Trabalho justifiquem irregularidades apontadas por servidores e regularize a situação encontrada. A empresa é responsável por perícia médica e outros serviços. A notificação foi publicada na edição de sexta-feira do Diário Oficial do Município.

A administração recebeu seis reclamações efetuadas por servidores de que não conseguiria encontrar médico para a perícia nos horários de atendimento da empresa. Outros cinco boletins de ocorrência foram registrados pela Guarda Municipal sobre o mesmo tema, entre os dias 26 de setembro a 1º de outubro.

A notificação é promovida pelo secretário de administração, Siguimar Emilio Pastori Filho. “Assim sendo, faço-me da presente para requerer que Vossa Senhoria preste esclarecimentos sobre os fatos apurados no prazo improrrogável de 5 dias, bem como proceda de imediato a devida correção das irregularidades encontradas. Destaco que o não cumprimento dos termos da presente notificação implicará na rescisão do aludido contrato administrativo, bem como na aplicação das sanções legais previstas, podendo até mesmo chegar a pena de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública”.

A empresa é de Minas Gerais e foi a vencedora do pregão presencial 18/2019 que consiste em contratar serviços em medicina do trabalho, saúde ocupacional, engenharia de segurança do trabalho e o atendimento de perícia médica dos servidores municipais.

Karla Konda

Editora Chefe