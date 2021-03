Prefeitura Cria Página Para Que Munícipes Possam Acompanhar Gastos e Despesas

Para proporcionar maior visibilidade e transparência das receitas e despesas destinadas ao enfrentamento do novo Coronavírus (Covid-19), a Prefeitura de Catanduva disponibilizou uma planilha digital exclusivo no Portal Transparência.

A novidade é que o munícipe pode acompanhar através do Portal da Transparência a divulgação dos gastos e ações específicas em razão da calamidade pública motivadas pelo novo Coronavírus (Covid-19) com mais detalhes.

O trabalho foi feito pela equipe de finanças para deixar mais detalhado sobre os gastos e receitas por cada secretaria da saúde, assistência social, cultura, demais secretarias.

Veja o passo-a passo de como acessar a página para acompanhar gastos de Receitas e Despesas: Entre no site da Prefeitura de Catanduva, http://www.catanduva.sp.gov.br/. Depois vá até o ícone ‘transparência Catanduva’ clica para entra na página, em cima no canto direito em vermelho estará escrito covid-19 onde deve ser clicado para ter acesso e depois poderá navegar nos diversos temas de ícones como pessoal, licitação, contratos e receitas ou ir direito para Temas: Receita x Despesas por secretaria Covid-19. Mas também poderá ir direto acessando o link: http://www.catanduva.sp.gov.br:8082/pronimtb/index.asp?acao=21&item=1&visao=paginaprincipalcovid. Segundo as informações os gastos gerais de todas as secretarias somam R$ 11.102.163,11 a última atualização da página data 26/03/2021.

Na planilha digital tem as especificações de subsídios do governo federal e estadual, tanto da receita quanto das despesas e também do saldo disponível.

Ariane Pio

Da Reportagem Local