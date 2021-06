Prefeitura Cria Comissão de Planejamento Estratégico Para a Retomada Econômica

No diário oficial do dia 1ºde junho saiu um decreto onde a Prefeitura de Catanduva teria uma comissão de planejamento estratégico para a retomada econômica com o fim de auxiliar e orientar o setor privado na busca de soluções estratégicas.

Ficou instituído que a Comissão de Planejamento Estratégico para a Retomada Econômica- COPERE- terá o ensejo de planejar e coordenar todas as ações e atividades relativas ao desenvolvimento das medidas voltadas ao aperfeiçoamento das capacidades normativas organizacionais e tecnológicas da administração pública no sentido de cooperar, auxiliar e incentivar empresas já erigidas no município de Catanduva bem como, fomentar a instalação de novas empresas de capital privado em áreas do município com propósito de propiciar a recuperação do emprego geração de trabalho e renda no período pós pandemia.

A comissão fica diretamente às de estrita a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Emprego e Relação de Trabalho. A comissão também terá responsabilidade pela coordenação das ações modernizadoras e estratégicas na relação entre empresas particulares e órgãos públicos.

Assim como identificar a seleção os principais problemas propor, detalhar categorizar iniciativas para o enfrentamento e equacionamento das causas dos problemas apurados permitir a instalação de novas empresas.

Outro ponto de destaque do documento é que o COPERE poderá convocar outros setores divisões e seções ou secretarias administrativas públicas para auxiliar na tomada de decisões ou prestação de consultoria técnica no documento destacam o SEBRAE, o Instituto Federal, Fatec, Fiesp, Senai, Senar, Ciesp, ACE e o Sincomércio.

Ariane Pio

Da Reportagem Local