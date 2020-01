Prefeitura Convoca Empresas, Agricultores e Cooperativas Para Cadastramento

A Prefeitura de Catanduva publicou a convocação para os interessados em participarem de licitações municipais fazerem a atualização ou cadastramento. Pessoas jurídicas e físicas, agricultores familiares, produtores rurais, microempreendedores e sociedades cooperativas de consumo podem manter seus dados para uma possível participação de certames quando abertos. Os interessados deverão apresentar toda a documentação diretamente na Central de Atendimento da Prefeitura, de segunda-feira à sexta-feira, das 09 horas às 16h.

“em cumprimento ao disposto no artigo 34, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/1993 e artigo 2º do Decreto nº 8.538/2015 e alterações, convoca todas as pessoas jurídicas e físicas, inclusive agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo, para que se cadastrem ou atualizem o Certificado de Registro Cadastral, apresentando a documentação que consta no site do Município: http://www.catanduva.sp.gov.br/financas/cadastro-defornecedores/”

Deverão ser apresentadas, as cópias simples para serem autenticadas, juntamente com o documento original, com antecedência da data de apresentação dos documentos, visto que não haverá autenticação fora do prazo estabelecido. A prefeitura informa ainda que não faz cópias dos documentos que deverão ser autenticados por servidor público, devendo os licitantes já trazerem as referidas cópias simples para serem conferidas com o documento original e posteriormente autenticadas.

Não há um prazo específico para término do cadastramento.

