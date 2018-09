Prefeitura Convoca 41 Classificados em Concursos de 2016

A Prefeitura de Catanduva convocou por meio de publicações no Diário Oficial do Município, 41 aprovados em dois concursos públicos e um processo seletivo realizados em 2016. Os nomes dos classificados e chamados para as vagas podem ser conferidos nos editais de convocação publicados.

Com isso, a prefeitura substitui (em casos de aposentadoria, pedido de exoneração ou demissão) e abre novas vagas para diversos setores.

Foram convocados três guardas civis municipais, um agente fiscalizador de trânsito, um agente fiscal de tributos, 1 analista de sistemas, um médico clínico geral, um médico ginecologista, um oftalmologista, três pediatras, um reumatologista, um agente de saneamento, um auxiliar administrativo, seis auxiliares de serviços gerais, dois inspetores de alunos, um vigia, um auxiliar de veterinário, um fiscal de obras, um guarda cancela, quatro motoristas de ambulâncias, um motorista de veículos leves, um operador de balança, um operador de máquinas pesadas, um porteiro, um secretario de escola, um telefonista, dois trabalhadores braçais e do processo seletivo, dois agentes comunitários para trabalhar no Parque Flamingo e no Solo Sagrado. Os candidatos precisam comparecer na prefeitura nos dias 5 e 6 de setembro, das 09 às 11 horas ou das 13h30 às 16 horas.

Precisam levar certidão de antecedentes criminais (original) do Cartório Distribuidor do Fórum, certidão também da secretaria de Segurança Pública, em caso de ocupar ou ter ocupado cargo na função pública, levar portarias de nomeação, exoneração ou contrato, xérox da Certidão de Nascimento, casamento ou averbação de divorcio, certidão de nascimento dos filhos, cartão do PIS, carteira de reservista, RG, CPF, titulo de eleitor, certidão de quitação eleitoral, foto recente 3×4, cópias autenticadas em cartório dos documentos que comprovem as exigências da escolaridade para ingresso do cargo público.

Karla Konda

Da Reportagem Local