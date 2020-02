Prefeitura Confirma Que Não Realizará Carnaval de Rua Este Ano

A prefeitura de Catanduva confirmou que não realizará o carnaval de rua este ano. Ao ser questionada, alegou que o cancelamento é medida necessária para reduzir despesas e reequilibrar as contas do Município. A administração disse ainda que eventos futuros também poderão ser cancelados frente ao grande déficit financeiro existente. “A prioridade, hoje, é manter os serviços essenciais à população nas áreas de saúde, educação, assistência social, bem como a manutenção da cidade”.

No ano passado, a administração chegou a fazer uma nova modalidade de carnaval de rua.

Na praça

Naquela ocasião, os festejos custaram aos cofres públicos em torno de R$ 23,5 mil. A festa foi realizada em dois dias e reuniu aproximadamente 4,5 mil pessoas, com estimativas da Guarda Civil Municipal.

No ano passado, a secretária de Cultura, Cristiane Anovazzi, explicava o motivo para escolher o modelo de carnaval apresentado para a população. “o modelo adotado foi o mais econômico, mantendo-se, entretanto, o respeito à história do Carnaval feiticeiro.

A responsabilidade de realizar qualquer ação relacionada ao Carnaval em Catanduva é imensa. Seja pela história que a cidade tem com a festa ou pelos grandes nomes que já a organizaram e viveram os antigos carnavais”, ponderou.

A avaliação positiva dos foliões, diz ela, foi recompensadora. “Equipes de vários setores da Prefeitura, além da sociedade civil e artistas, trabalharam juntos e o fizeram com dedicação, humildade e companheirismo. A população – várias idades, famílias inteiras, bebês, crianças, grupos de jovens, melhor idade – que participou expressivamente em ambos os dias de folia, mostrou satisfação. É isso que importa.”

O Carnaval 2019 de Catanduva teve como atrações o “Carna Folia”, no Parque dos Ipês, na noite de sábado, com axé, pagode e os hits que embalam o gosto popular, e também o “Carna Retrô”, na segunda-feira, que lotou a Praça Monsenhor Albino, em frente à Igreja Matriz, com blocos carnavalescos e os bonecos gigantes.

Karla Konda

Editora Chefe