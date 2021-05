Prefeitura Assina Convênio de Mais de R$ 2 Mi Com Governo de SP Para Recape e Pavimentação

O Prefeito Padre Osvaldo assinou, na terça-feira (04) convênio na ordem de R$ 2 milhões, com o Governo do Estado para obras de infraestrutura em Catanduva. A maior parte da verba, cerca de 1,5 milhão, foi obtida via gestão feita pelo secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, junto ao Governo do Estado. Outros R$ 600 mil foram garantidos por intermédio de emendas parlamentares.

Os recursos serão aplicados em pavimentação e recape, conforme plano de melhorias elaborado pela administração municipal. As vias que receberão obras foram previamente definidas e demarcadas, ponto a ponto, pelo Prefeito Padre Osvaldo. São vários pontos entre elas, Rua Mongaguá e Rua Guarujá no Bairro Alpino. “A execução dos serviços refletirá em desenvolvimento para nossa cidade. A partir do convênio assinado, tomaremos as providências quanto aos demais trâmites, visando concretizar o projeto de melhorias”, ressalta Padre Osvaldo.

Na ocasião da assinatura do convênio, além do secretário Marco Vinholi, também estiveram presentes o subsecretário de Desenvolvimento Regional Fernando Fernandes e o assessor, João Carlos Agostinelli.

Ariane Pio

Da Reportagem Local