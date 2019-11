Prefeitura Anuncia A Chegada De Uma Nova Concessionária E Otimismo Na Economia

A prefeitura de Catanduva divulgou que uma nova empresa está se fixando na cidade, trata-se da Hyundai Caminho, com investimento de R$ 3 milhões e com 18 colaboradores diretos que serão contratados inicialmente, a nova concessionária de veículos e prestadora de serviços automotivos trará mais emprego e potencializará a economia da cidade. A inauguração está prevista ainda para novembro.

A prefeita Marta do Espírito Santo Lopes celebrou a chegada da Hyndai. “Catanduva está se desenvolvendo e mais uma concessionária significa investimento, geração de empregos e mais opção de escolha para a população, através de uma excelente marca.”

Marcelo Sperandio, gerente da Hyundai Caminho explicou sobre a escolha do município como sede da nova unidade do grupo. “Por atender diversas cidades da nossa microrregião, a escolha por Catanduva foi importante, estratégia, para conquistar a gama de clientes não só daqui como também de todo o entorno”.

Finalizadas as obras com a entrega do habite-se na segunda-feira (18), a equipe da Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Trabalho (Semdert) entrou em contato com os responsáveis para oferecer serviços do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), como a divulgação das vagas, seleção de currículos e encaminhamentos.

“Também existe a possibilidade da empresa utilizar um espaço climatizado e totalmente equipado para entrevistas, seleção e treinamentos dos colaboradores. O objetivo é dar o maior apoio possível para o início das atividades”, comenta o secretário de Desenvolvimento, Fabio Rinaldi Manzano.

Fundado em Araçatuba, o Grupo Caminho surgiu em 2001, iniciando as operações com as concessionárias Ford Caminhões e a Ford Automóveis. O tempo passou e o Grupo expandiu as operações com outras marcas como Hyundai e Fiat nas cidades de São José do Rio Preto, Piracicaba, Limeira, Americana e, agora, Catanduva.

A Hyundai oferecerá veículos novos e seminovos, além de produtos, peças e serviços automotivos. Funilaria, pintura, pequenos e grandes reparos também serão realizados na unidade de Catanduva. A concessionária terá, ainda, serviço especializado para financiamento, no auxilio para a compra de carros.

Ariane Pio

Da Reportagem Local