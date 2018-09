Prefeitura Alerta Servidores Sobre Regularização de Contas Bancárias

A prefeitura de Catan­du­­va alerta servidores so­­bre a regularização das contas bancárias para o re­cebimento de salários. Em nota, o Executivo afirmou que reali­­zará o pagamento dos venci­­men­­tos na próxima segunda-feira e o valor será depositado nas contas abertas no banco Itaú. “Os funcionários que, por algum motivo, não tenham regularizado sua situação junto à instituição bancária, devem fazê-lo o mais breve possível, tendo em vista que a admi­­nis­­tração está impossibilitada de efetuar os pagamentos em con­­tas de outros bancos ou de ou­­tras formas. A abertura ou regu­­larização de contas deve ser fei­­ta no espaço de atendimento do Itaú na Estação Cultura, das 9 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. De acordo com o Depar­­ta­mento de Recurso Humanos, até esta data 2.355 contas estão liberadas, mas outras 500 per­­manecem irregulares”, informa.

Desde o dia 17 de julho a prefeitura indicava como de­ve­ria ser aberta a conta em nova instituição bancária.

Com a oferta mínima de R$ 3,8 milhões, lance mínimo pre­­vis­to, o Banco Itaú venceu a li­­ci­tação da modalidade pregão pre­sencial e centralizará o pa­­ga­­mento dos salários dos ser­­vidores públicos municipais de Catanduva pelos próximos 60 meses. O extrato da homolo­­ga­ção de contrato foi publicado no Imprensa Oficial do Municí­­pio no dia 21de maio.

O edital prevê que a ven­­ce­dora da licitação terá exclusi­vi­­dade na “centralização e pro­­ces­­samento de créditos prove­ni­entes de 100% (cem por cen­­to) da folha de pagamento gera­­da pelo Município, lançados em contas do funcionalismo pú­­blico na instituição financeira contratada, abrangendo servi­­do­res ativos, inativos e estagi­ários, ou seja, qualquer pessoa que mantenha vínculo de remu­neração com o Município, seja recebendo vencimento, salário, subsídio ou proventos”.

Segundo o edital, até 15 dias antes da data de pagamento aos servidores, a Prefeitura de­­verá encaminhar ao novo banco os arquivos de cadastros dos funcionários para que a agência providencie as contas e cartões magnéticos. O arquivo com as informações para pagamento, tais como conta do Município pa­ra débito, número de servi­­do­res, valores e assinatura autori­­za­tiva deverá ser entregue ao ban­co com dois dias de antece­­dência da data de pagamento.

No edital, o Governo infor­­mou que a maioria dos servi­­dores, 1.593, recebe de R$ 701,00 a R$ 3.000,00. Na se­­quência vem os que recebem de R$ 3.000,01 até R$ 7.000,00 que somam 646 pessoas. 55 ser­vidores recebem até R$ 700,00 e apenas 35 acima de R$ 7.000,01. Desta forma, o va­­lor bruto da folha de paga­mentos seria de R$ 8.013.348,55 e o valor líquido de R$ 5.645.341,92.

“Na totalidade, há 2.329 ser­­vidores ativos/inativos com conta corrente, e, para consig­na­dos, somente os servidores efe­tivos e estáveis do quadro fun­­cional da Prefeitura, que to­ta­­lizam 2.189 servidores”, in­­for­­mava o edital.

Karla Konda

Da Reportagem Local