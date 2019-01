Prefeitura Afirma que Médicos Sinalizam Para Pedidos de Exoneração

Em texto encaminhado à imprensa, a Prefeitura de Catanduva afirmou que médicos concursados e que atuam em unidades básicas de saúde sinalizam para o pedido de exoneração e a administração joga a culpa na Câmara pela rejeição do projeto de lei que reduzia em duas horas a jornada de trabalho dos especialistas. “A Secretaria Municipal de Saúde manifesta preocupação diante da rejeição pela Câmara de projeto de lei que visava à redução da carga horária dos médicos estatuários municipais e estaduais/federais municipalizados. A negativa à proposta, que garantiria acesso à saúde pela população, poderá causar desassistência médica”, afirmou.

A prefeitura afirmou ainda que a prioridade está voltada para as unidades básicas dos bairros. “Neste momento, a prioridade da Secretaria de Saúde é resolver o problema das Unidades Básicas de Saúde (UBS Salles, Soto e Vertoni), que são de inteira responsabilidade do município”.

Depois, serão estudadas soluções para o Centro de Especialidades Médicas – CEM, em funcionamento no Postão. Para as especialidades, a responsabilidade é também do Governo do Estado. Por isso, os pacientes serão direcionados, conforme disponibilidade de vagas, aos prestadores estaduais, como o AME e Hospital Emílio Carlos.

O projeto de lei complementar nº 88/18 pretendia reduzir a jornada de trabalho desses profissionais das atuais 20 horas semanais para 10 horas semanais, mantendo seus vencimentos atuais. Os profissionais alegam justamente que o ganho atual não condiz com os valores de mercado – a redução da jornada equilibraria isso.

O projeto foi rejeitado no final do ano passado, em sessão extraordinária. Conselho Municipal de Saúde chegou a solicitar da Câmara a aprovação da proposta. Segundo a prefeitura, o tema veio à tona a partir da instalação do ponto biométrico nas unidades de saúde, com a Prefeitura fechando o cerco para a obrigatoriedade do cumprimento da jornada. Agora, com a rejeição ao projeto, os médicos estão protocolando seus benefícios como férias e licença-prêmio, para posterior exoneração dos cargos. “Com isso, a fila de espera para consulta médica nas unidades de saúde e com médicos especialistas tende a aumentar”, disse.

Karla Konda

Da Reportagem local