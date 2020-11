Prefeitura Adquire 20 Mil Testes Rápidos Para Covid-19

A prefeitura de Catanduva adquiriu 20 mil testes rápidos para detecção da Covid-19. A ata de registros de preços foi publicada ontem no Diário Oficial do Município.

A compra se refere a detecção de anticorpos IGG e IGM por punção digital e será direcionada para a Secretaria Municipal de Saúde.

Para a compra dos testes, poderão ser gastos até R$ 139,6 mil. O registro de preços tem validade de um ano.

Os testes foram adquiridos por meio de licitação e a vencedora foi a empresa WF Medical Comercial, Ciência e Tecnologia Ltda, de Belo Horizonte. Catanduva soma atualmente R$ 14 milhões em recebimento de recursos do Governo Federal e Estadual para o enfrentamento da Covid-19. Parte desses recursos é exclusivamente voltada para área da saúde. Outra parte envolve o auxílio ao município por conta da redução de receita também provocada pela crise gerada com a pandemia.

Do total de receita arrecadada, Catanduva tem empenhados R$ 3, 3 milhões exclusivos dos recursos para o enfretamento.

Karla Konda

Editora Chefe