Prefeitura Adita Prazo Para Término da Reforma do Teatro Municipal

A prefeitura de Catanduva publicou ontem o aditamento contratual com a empresa Solutions Engenharia e Construções Ltda, responsável pela reforma do Teatro Municipal Aniz Pachá. O aditamento é de prazo e estende a obra por mais 90 dias – indicando 06 de julho como prazo inicial até 04 de outubro.

Conforme informações da Secretaria Municipal de Planejamento a previsão é de que a obra termine em 06 de setembro. Está sendo finalizado o sistema elétrico e falta concluir a pintura do prédio. Além disso, ainda faltam chegar as cadeiras e o carpete.

Há dois meses, o prazo também foi prorrogado e O Regional noticiou. Com este último, é o sétimo aditamento do con¬trato. Há sete meses, o Governo Municipal decidiu aditar em 28,98% o valor do contrato com a responsável pela reforma. Com o acréscimo, a obra vai custar no R$ 3.144.634,98, ou seja, R$ 866,1 mil a mais do que o valor inicialmente contratado. Conforme a publicação, o aumento representará R$ 660.380,61 a mais no contrato. Outros R$ 205,7 mil de aumento já tinham sido autorizados antes. Questionada sobre a justificativa para o aumento de preços, a secretária Municipal de Planejamento Adriana Bellini Bonjovani afirmou que se deve a obras complementares que não constariam no projeto inicial da obra.

“A obra do teatro tem algumas peculiaridades. Quando abriu a licitação do teatro propusemos que a empresa contratada fizesse os projetos complementares, como bombeiros, elétrica, hidráulica, ar condicionado. Quando esses projetos ficaram prontos verificamos que muitos itens que eram necessários não constavam da licitação do contrato original”, explicou a secretária. Adriana explicou que o primeiro aditivo de preço contemplou a construção de muro de arrimo “necessário após o bombeiro exigir acessibilidade aos camarins”. De acordo com a placa da obra, a reforma iniciada em junho de 2016 deveria ter sido entregue dentro do prazo de 15 meses. Há sete meses, a secretária também justificou o atraso.

“O atraso, efetivamente, é por conta dos recursos faltantes que tivemos que solicitar ao FID (Fundo de Interesses Difusos) da Secretaria de Estado da Justiça. O valor original do contrato é de quase R$ 3 mi¬lhões, como a licitação foi bem abaixo ficamos com um saldo no contrato. Fomos atrás do FID para usarmos esses re¬cur¬¬sos. Foi um processo bem demorado”, explicou a secretária.

Karla Konda

Editora Chefe