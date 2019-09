Prefeitura Adita Contrato para Recapeamento Asfáltico

A prefeitura de Catanduva aditou a contratação da empresa DGB Engenharia e Construções Ltda para a realização de recapeamento asfáltico.

O termo de aditamento contratual foi publicado na edição de segunda-feira do Diário Oficial do Município.

A prorrogação se refere a prazo para a realização de toda a obra e não inclui aumento de valores. De acordo com o termo, o prazo foi estendido por mais 150 dias, iniciado em junho e terminando o contrato em 28 de outubro deste ano.

A empresa foi contratada por meio da tomada de preços 28/2018 e é responsável com fornecimento de máquinas, equipamentos e mão-de-obra pelo recapeamento asfálticos das ruas 15 de Novembro, Aricanduva, Corbélia e Lourenço Betti.

Há três semanas, um outro contrato com a mesma empresa foi prorrogado e deve terminar em 18 de outubro. O quarto aditamento no mesmo contrato. Dois deles de preço. Neste caso, a concorrência foi aberta em 2017.

Karla Konda

Editora Chefe