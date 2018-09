Prefeitura Adita Contrato de Co-Gestão da UPA com Mahatma

A Prefeitura de Catanduva publicou o aditamento de contrato com o Hospital Mahatma Gandhi, para o gerenciamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O extrato de aditamento foi publicado na edição de sexta-feira do Diário oficial. No extrato da publicação não consta que houve aumento também no valor a ser pago pela co-gestão. A organização social deverá ter mais um ano de contrato com a prefeitura. O contrato pode ser prorrogado até o limite máximo de cinco anos, prazo estipulado na chamada pública iniciada em 2014. O Mahatma Gandhi está à frente da UPA desde 2015, quando venceu o chamamento público aberto pela administração anterior. Em 2016, o preço também foi ampliado em 8,73%. Na época, a prefeitura pagava pelo serviço carca de R$ 1,3 milhão. O valor atual não foi informado.

A gestora da UPA, no ano passado, ameaçou cortar atendimentos por suposta falta de pagamentos à organização social. A informação foi repassada pelo hospital psiquiátrico em novembro do ano passado. Segundo a direção, na época, a Prefeitura estaria “inadimplente” em R$ 1, 8 milhão que deveriam ter sido repassados de março a outubro de 2017. Ainda naquela época, a administração justificou que glosou valores do contrato. Segundo a prefeitura para avaliação de possíveis irregularidades nos gastos. A situação foi normalizada, pelo menos não houve reclamações em 2018 sobre repasses não realizados.

Licitação

A Prefeitura de Catanduva publicou no último dia 30 de agosto o extrato de contrato com a empresa Ellipse Projetos e Construções Ltda, que ficará responsável por ampliação e reforma da UPA – que agora será de porte III. No total a administração pretende investir R$ 125.892,95. O contrato tem término previsto para 13 de novembro deste ano.

Karla Konda

Da Reportagem local