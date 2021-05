Prefeitura Adia Retorno Das Aulas Presenciais Devido a Contaminação de Covid-19

As aulas presenciais da rede municipal de Catanduva estão a mais de um ano em modo online, enquanto muitas escolas da rede estadual e privadas já voltaram com sistema de rotatividade, a Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Educação, optou por aditar o retorno das aulas presenciais.

O motivo se dá pela alta taxa de contaminação de covid-19 no município. Sendo assim, a partir do dia 18 de maio, as aulas serão retomadas de forma remota. Atualmente, os alunos da rede municipal de ensino estão em férias.

O prazo de recesso termina nesta segunda-feira, dia 17.

Em divulgação a secretaria de educação de Catanduva fixou que as escolas permanecerão abertas das 7h às 17h, até o dia 2 de junho para tirar dúvidas e orientar as famílias. Com a nova medida, a previsão é de que as aulas presenciais sejam retomadas a partir do dia 7 de junho, com redução no número de alunos e sistema de rodízio. Todos os detalhes serão divulgados de forma prévia, a fim de orientar pais e responsáveis sobre os cuidados nesse retorno gradual.

Enquanto isso, segundo a secretaria de educação, as escolas são preparadas para disponibilizarem álcool em gel para os alunos, as salas estão com número de carteiras reduzidas e distanciadas.

O uso de máscara é indispensável tanto para alunos, quanto para professores e demais funcionários da rede municipal.

Ariane Pio

Da Reportagem Local