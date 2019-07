Prefeitura Abre Processo Seletivo Interno Para Função Gratificada

A prefeitura de Catanduva abriu um processo seletivo interno destinado aos servidores municipais para concorrerem vagas em cadastro de reserva para função gratificada de atendimento ao cidadão, para caso surja vaga, atuarem na Central de Atendimento, com carga horária de 40 horas semanais.

Poderão participar do processo, funcionários que atuam nos cargos de auxiliar administrativo, assistente administrativo, agente administrativo e recepcionista. Se forem convocados, haverá uma gratificação de R$ 450,00 para desempenhar a nova função.

Para se inscrever, o candidato deverá acessar o site www.inscricao.org, durante o período de inscrição: entre 09 horas do dia 29 de julho e 16 horas do dia 02 de agosto de 2019.

Preencher o formulário de inscrição Não deverá ser enviada ao IBAM, qualquer cópia de documento de identidade, sendo de responsabilidade exclusiva dos candidatos os dados cadastrais informados no ato da inscrição, sob as penas da lei. 2.9. O descumprimento das instruções para a inscrição pela Internet, implicará a sua não efetivação.

O candidato que necessitar de condições especiais para realização das provas deverá requerer por escrito, até o término das inscrições e entregar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, a solicitação detalhada dos recursos necessários para a realização da prova.

Após o término das inscrições será divulgada no dia 09 de agosto, lista contendo os deferimentos e indeferimentos das inscrições, após análise da Prefeitura da compatibilidade do servidor às exigências para o recebimento da gratificação da função.

Para participar é preciso: Pertencer ao quadro de servidores ativos da Prefeitura Municipal de Catanduva, ter escolaridade mínima de Nível Médio Completo. Possuir, no mínimo, um ano de efetivo exercício no serviço público, até a data de encerramento das inscrições, ter conhecimento básico de informática, não ter respondido processo administrativo disciplinar no qual tenha sido-lhe imputada qualquer penalidade disciplinar.

Serão reservadas 5% das vagas oferecidas, conforme necessidade da Administração, para os portadores de deficiência.

A Seleção Interna constará de provas objetivas de múltipla escolha de caráter eliminatório e classificatório. A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 25 de agosto de 2019. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará a eliminação do Processo Seletivo.

As provas objetivas terão duração de três horas, serão compostas por 30 questões. Cada questão apresentará 4 alternativas. Cada questão valerá um ponto e considerar-se-á habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50% de acertos da maior nota obtida pelo grupo.

Os candidatos habilitados na prova objetiva serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, critérios de desempate: candidato com idade igual ou superior a 60 anos, maior tempo no exercício no cargo, maior nível de escolaridade; Persistindo ainda o empate, poderá haver sorteio com a participação dos candidatos.