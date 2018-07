Prefeitura Abre Licitação Para Materiais Escolares com Estimativa de R$ 400 Mil

A Prefeitura de Catanduva abriu licitação para a aquisição de materiais escolares para alunos da Secretaria Municipal de Educação. O valor estimado de todos os produtos é de cerca de R$ 400 mil.

As propostas poderão ser feitas no dia 24 de julho. Como a modalidade é pregão eletrônico, as empresas farão suas ofertas até às 08h30.

O certame será realizado através do sistema de Licitações do Banco do Brasil S.A., em sessão pública, por meio da internet pelo site www.licitacoes-e.com.br.

De acordo com o edital, a prefeitura pretende comprar caderno de cartografia, Caixa de lápis de cor com 12 unidades, tubo de cola branca, Caixa de lápis de cera, Caixa de massa de modelar, Tesoura sem ponta, Lápis preto, borracha, apontador, caderno de brochurão, tinta guache, régua plástica, canetas, caderno universitário com 10 matérias, compassos, esquadros e transferidor.

As empresas interessadas em participarem do pregão tem de cumprir as determinações estipuladas no edital (que pode ser acessado no site da prefeitura de Catanduva, no link licitações) .

O valor mais alto estipulado fica para o caderno brochurão, que pelo edital, prevê a compra de 40 mil unidades. Seguido pelas caixas de lápis de cor, com 11 mil unidades num valor até R$ 69 mil.

O item mais barato é a régua, com 7 mil delas e preço estimado em R$ 3,9 mil.

Karla Konda

Editora Chefe