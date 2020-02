Prefeitura Abre Licitação Para Aluguel de Espaços Comerciais na Rodoviária

A Prefeitura de Catanduva abriu licitação para a permissão de uso a título precário e oneroso dos boxes localizados no terminal Rodoviário João Caparroz.

Os interessados em abrir algum estabelecimento no local pode encaminhar propostas até o dia 23 de março, às 14 horas.

A abertura da licitação, na modalidade concorrência foi publicada ontem no Diário Oficial do Município.

O edital pode ser acessado pelo portal da Prefeitura de Catanduva.

A Rodoviária teve sua reinauguração no ano passado. As obras de reforma tiveram início em 2015. A licitação das melhorias era de 2014. A maior dificuldade observada pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura foi pela obra ser realizada em local que não podia parar, já que o fluxo de pessoas é intenso diariamente.

O investimento na obra foi de R$ 1.738.215,17, sem contar itens que não estavam previstos inicialmente, como o forro e o mobiliário, por exemplo.

Há duas semanas, o vereador Wilson Paraná elaborou um requerimento endereçado ao prefeito de Catanduva, Afonso Macchione Neto, solicitando informações a respeito dos banheiros localizados no Terminal Rodoviário.

Segundo o parlamentar, diversos munícipes o procuraram para denunciar sobre a falta de acessórios no banheiro.

“Recentemente recebi diversas denúncias em meu gabinete de munícipes que utilizam os banheiros do Terminal Rodoviário de Catanduva. Os cidadãos me informaram que nos banheiros faltavam: espelhos, saboneteiras, porta toalhas, porta papel higiênicos e na hora da limpeza não estava sendo sinalizado com as devidas placas. Aguardo por providências em relação aos itens mencionados, pois é de suma importância par o bom funcionamento do local”.

Karla Konda

Editora Chefe