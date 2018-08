Prefeitura Abre Duas Licitações Para Ponte e Pavimentação de Ruas

A Prefeitura de Catandu­­va abriu duas licita­­ções nesta sexta-feira, dia 24 de agosto, para a re­­cons­­trução de ponte no Córre­­go das Borboletas, além do re­­cape e pavimentação de ruas do município. Os serviços in­­cluem a execução de guias, sar­­­jetas e calçadas. O valor to­tal das obras está estimado em R$ 2,1 milhões.

A concorrência nº 07/2018 prevê o recape e pavimentação de trechos das ruas Pindamo­nhan­­gaba e Mongaguá e a cons­­trução de ponte em con­­cre­­to sobre o Córrego das Bor­­boletas, próximo aos bairros Santa Paula e Vila Engrácia.

As propostas de empresas interessadas devem ser envia­­das até dia 26 de setembro. A obra completa deve ser con­­cluída 120 dias após a emissão da ordem de serviço, com pre­­­visão de investimentos de R$ 1,5 milhão.

Já a tomada de preços nº 14/2018 prevê a pavimentação e construção de guias, sarjetas e calçadas na avenida Pinda­­mo­­nhangaba, entre a avenida César Guzzi e rua Val Paraíso, e na avenida Leonor Abdo Jor­ge, desde a Loren Sid até sua ligação com a estrada muni­­ci­­pal.

A obra está orçada em R$ 513.437,00, com previsão de con­clusão em cinco meses após a ordem de serviço. A entrega e abertura das propos­­tas estão agendadas para 11 de setembro.

As publicações foram di­­vul­­gadas na edição 1.133 da Imprensa Oficial do município.

Karla Konda

Editora Chefe