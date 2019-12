Prefeitura Abre Concessão Onerosa Para Utilização do Recinto de Exposições em 2020

A prefeitura de Catanduva abriu processo licitatório para a concessão onerosa do Recinto de Exposições João Zancaner para 2020. O procedimento consiste em uma espécie de aluguel para o uso do espaço, com datas estipuladas durante todo o ano e não podem ser superiores a 25 dias consecutivos.

O aviso de abertura do procedimento foi publicado na última sexta-feira no Diário oficial do Município.

Conforme o documento, o encerramento e abertura das propostas serão realizados no dia 23 de janeiro, às 14h30 no setor de licitações da prefeitura.

O edital completo ainda não está disponível no portal da administração.

No ano passado, a prefeitura abriu duas vezes processo licitatório para o uso do Recinto. Na época, a licitação previa: “O julgamento será o de maior oferta, sendo aceita a oferta mínima de R$ 564,80 por dia de ocupação do Recinto de Exposições ‘João Zancaner’ e, declarada vencedora a proposta cujo valor ofertado por dia, multiplicado pelo número de dias de uso, for maior. Havendo empate entre duas ou mais propostas, será procedido sorteio da mesma sessão pública”. A primeira licitação aberta ainda em 2018 acabou sendo frustrada por discussões judiciais entre as empresas participantes.

Em 2017, outro evento que a Prefeitura tentou licitar e não deu certo foi a realização do Carnaval de rua. O processo licitatório foi concluído dias antes da festa popular, o que teria inviabilizado que a única participante realizasse a festa.

Karla Konda

Editora Chefe