Prefeitura Abre Chamamento Público Para Geladeiras Literárias

A prefeitura de Catanduva abriu chamamento público para interessados em utilizar espaços públicos para a colocação de “geladeiras literárias” nos terminais Urbano e Rodoviário.

De acordo com o edital publicado no Diário Oficial do Município, o objetivo é incentivar a leitura.

Pelas regras, caberá ao responsável pela cessão dos equipamentos a manutenção, reposição de livros e divulgação do projeto.

É vetada qualquer cobrança para o empréstimos e retirada dos livros, devendo ser um projeto inteiramente sem finalidade lucrativa.

Ainda conforme o edital será permitido explorar a estrutura da geladeira para expor a marca do realizador/parceiros e não a de terceiros, sendo obrigatória a menção de que a ação tem apoio da Prefeitura de Catanduva.

Para a finalidade, será cobrada uma tarifa mensal de 15 unidades fiscais de referência de Catanduva (UFRC), o equivalente ao valor pago por permissionário do Terminal Urbano para a manutenção, conservação e limpeza das áreas comuns, internas e externas.

O projeto piloto terá prazo inicial de 90 dias para reavaliação de ambas as partes. Apresentação de Propostas: De 27 a 31 de julho de 2019 e mais informações podem ser obtidas pelo E-mail comunica@catanduva.sp.gov.br ou pelo telefone 17 3531-9119

Da Reportagem Local