Prefeitos Endurecem Quarentena e Impõem ‘Toque de Recolher’ às 20 Horas

Em busca da redução de contágio do novo coronavírus e, consequentemente, a diminuição da taxa de ocupação de leitos exclusivos para a Covid-19, ontem pela manhã prefeitos e representantes dos 18 municípios que referenciam seus pacientes para os hospitais de Catanduva, estiveram em reunião com o prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa para definir novas regras para os próximos dias. Dentre elas, o ‘toque de recolher’ às 20 horas. Depois deste horário nenhum estabelecimento poderá atender clientes, nem mesmo os considerados essenciais.

A medida, segundo o prefeito de Catanduva, seria um plano intermediário nem na Fase Vermelha do Plano São Paulo, nem na Laranja.

O plano estadual prevê autonomia dos municípios para impor mais restrições. De acordo com o documento apresentado e que foi assinado pelos chefes do Executivo, entre os dias 03 e 14 de março, todos os estabelecimentos considerados essenciais terão horários reduzidos, das 6h às 20 horas e redução de circulação interna em 50% da capacidade.

A medida vale para farmácias, supermercados, padarias, postos de combustíveis, lavanderias, transporte coletivo, hotéis e restaurantes e similares.

Para os estabelecimentos considerados não essenciais, o máximo permitido de pessoas é de 30% da capacidade, também atendendo dentro do horário das 06h às 20 horas.

A medida vale para shopping, concessionárias, escritórios, bares e lanchonetes, academias, salões de beleza e igrejas.

Para entrega e drive thru, as regras seguem as mesmas da fase laranja do Plano São Paulo.

Para unidades de saúde, o funcionamento seguirá com a capacidade de 100% dos funcionários; funerárias municipais atenderão das 6h às 18 horas com no máximo 10 servidores, que podem atuar de forma escalonada.

As demais repartições públicas funcionarão com capacidade reduzida em sistema de rodízio e trabalho remoto quando possível.

Os prefeitos aguardam ainda o anúncio do governador do Estado, João Doria sobre a classificação da região de São José do Rio Preto. Se houver uma regressão no Plano São Paulo para a fase vermelha, as medidas adotadas no documento, não serão levadas em consideração. Caso a região se mantenha na fase laranja, prefeitos dão sequência ao plano listado acima.

“Situação é gravíssima e nossa atitude tem de ser corajosa. Quando falam em abrir leitos, não temos tempo útil para você montar uma estrutura, isso demora um tempo, é necessário espaço físico adequado para dar assistência. Toda tecnologia necessária para montar o leito de UTI, precisa de ser humano, de mão de obra e hoje não tem de onde tirar. E aqueles que já estão, já estão dobrando joelho. A equipe médica já está exausta, não há como abrir mais leitos e até mesmo a longo prazo, principalmente na nossa instituição”, disse Jussemar Roces Rios, médico que representa a Fundação Padre Albino.

“Diante das posições dos prefeitos, da colocação do comitê, acredito que podemos assinar o documento, cada um leva sua cópia, cada município terá de fazer seu decreto, temos um dia para organizar, do dia 03 até o dia 14, segundo orientações, que nos vieram de são Paulo, amanhã (hoje) o governador vai se posicionar, se for pra vermelho, teremos de acatar a posição do governador. O que nos precisamos é sermos firmes. Nós estamos no meio termo, mas em qualquer bandeira, vermelha, laranja, qualquer uma é preciso fiscalização. Cada município tem de intensificar a fiscalização, a partir das 20 horas não deixar circular. Fiscalização nos bares, utilizar bem as redes sociais, som de rua funciona muito”, afirmou aos prefeitos Osvaldo de Oliveira Rosa.

Cancelamentos

A secretária de saúde Cláudia Monteiro afirmou ainda que como forma de prevenção, todas as agendas de consultas e procedimentos ambulatórios foram suspensas. “Agenda foram suspensas agendas dos ambulatórios no AME, no Emílio Carlos, para primeira consulta e cirurgias eletivas, reforçando a gravidade da região de saúde. Evitar aglomeração, evitar o contágio”, disse.

Joamir Barbosa, prefeito de Ariranha falou sobre a medida. “De extrema importância discutir conjuntamente de forma aberta, dinâmica e participativa, convocar todos os prefeito da região para propor uma fase intermediária.

Reni Aparecida da Silva, prefeita de Irapuã foi além. Decidiu decretar a Fase Vermelha no município. “Nós tivemos um aumento de casos, um óbito na unidade por falta de leito, o CROS liberou uma vaga particular, não deu tempo e ele veio a óbito. Demoramos demais para conseguir a vaga em leitos, eu escolhi salvar vidas. Essa decisão dura até o dia 07 de março. Por favor saiam de casa apenas em extrema necessidade. Os enfermeiros não dão mais conta, médicos exaustos e está aumentando demais em nossa cidade”, disse.

