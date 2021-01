Prefeito, Vice e Vereadores Eleitos Iniciam Governo a Partir de Hoje

O prefeito eleito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, o vice Claudio Romagnolli e os vereadores – Ivania Soldati, do Republicanos, Luis Pereira, do PSDB, Gleison Begalli, do PDT, Maurício Gouvea, do PSDB, Maurício Ferreira, do PDT, Bele, do Cidadania, Carlos Alexandre Gordo, do PSDB, Taise Braz, do PT, Ivan Bernardi, do PRTB, Nelson Tozo, do PDT, Cesar Patrick do Republicanos, Marquinhos Ferreira, do PT e Alan Automóveis, do PP iniciam o novo mandato -2021 a 2024 – a partir de hoje.

Hoje será realizada a cerimônia de posse e também a primeira sessão ordinária da Câmara, na qual será escolhido o futuro presidente do Legislativo por dois anos.

A posse poderá ser acompanhada por todos os catanduvenses por meio de transmissão ao vivo na VOX FM, pelas redes sociais da Câmara de Catanduva e também pelo site da Casa de Leis, a partir das 18 horas.

Diferentemente do que tinha sido planejado antes, por conta do retorno para a Fase Vermelha do Plano São Paulo, a utilização do Teatro Municipal foi indeferida e, o presidente Luís Pereira decidiu organizar a solenidade no prédio da própria Câmara.

Karla Konda

Editora Chefe