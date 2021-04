Prefeito Vai Até São Paulo Para Tratar Sobre Investimentos Para Catanduva

Aconteceu ontem (13) no período da manhã uma reunião no palácio em que o Prefeito Padre Osvaldo em momento de integração com o governador João Doria, vice-governador Rodrigo Garcia e secretário de desenvolvimento regional Marco Vinholi. No ato, o Prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa teve a oportunidade de explanar sobre o panorama do município sob vários aspectos. Por sua vez, João Doria ressaltou sobre o potencial do Estado de São Paulo frente às adversidades e as perspectivas reais de investimentos aos municípios.

O Regional entrou em contato com a comunicação social do Governo SP para saber mais detalhes sobre a reunião e também sobre o qual investimento poderia vir pra Catanduva.

Em nota “Durante o encontro do prefeito de Catanduva-SP, padre Osvaldo de Oliveira Rosa, com o governador de São Paulo, João Doria, o vice-governador do Estado, Rodrigo Garcia, e o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, na manhã desta 3ª feira (13/4), foi tratado sobre o repasse de R$ 1 milhão por parte da esfera estadual para a reforma da praça do bairro Solo Sagrado, em Catanduva. O encontro ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, na capital.”

Ariane Pio

Da Reportagem Local