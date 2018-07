Prefeito Sanciona Lei que Cria Cargos Efetivos na Secretaria de Educação

O prefeito Afonso Macchione Neto (PSB) sancionou a Lei Complementar nº 927 de 13 de julho de 2018, que trata sobre a criação de 54 cargos efetivos na Secretaria Municipal de Educação. A lei é sancionada depois de bastante discussão no Legislativo sobre a criação de cargos efetivos de diretores, vices e coordenadores pedagógicos.

A Prefeitura acatou a emenda do vereador Wilson Aparecido Anastácio, que reduziu o tempo de magistério, de oito anos para cinco anos, um dos requisitos para os candidatos participarem.

Com a lei sancionada, a Secretaria Municipal de Educação agora pode iniciar os trabalhos para a realização do concurso público.

Serão ao todo 28 diretores escolares, seis vice-diretores e 20 coordenadores pedagógicos.

Em entrevista ao Jornal O Regional quando a proposta foi aprovada, o vereador explicou que a intenção de sua emenda seria propiciar mais oportunidade aos profissionais que entram na rede pública de ensino.

“A minha visão é dar oportunidade as pessoas que estão chegando, que lutaram e estudaram tanto para galgar um emprego público e que tem capacidade sim para exercer. Em minha opinião essas pessoas estudaram muito e estão capacitadas para prestar o concurso público e assumir o cargo. Estaremos contribuindo para uma grande revolução para a educação da cidade. Teremos sangue novo, respeitando os demais profissionais, mas teremos mais gente querendo trabalhar e assumir a educação dos nossos jovens”, explicou Paraná.

O Governo enviou o pro¬jeto de lei para a Câmara de¬pois que o Poder Judiciário decidiu que os cargos de coor¬denador pedagógico e vice-diretor deveriam ser preen¬chidos através de concurso pú¬blico e não por livre indicação do prefeito dentre os profis¬sio¬nais da educação. O Governo então decidiu incluir o cargo de direção das escolas dentre os que passarão a ser exercidos por servidores efetivos. “Por uma questão hierár¬quica. O supervisor de ensino já é provido por concurso, vem o diretor por concurso, vice-diretor por concurso e coor¬denador por concurso. Assim a secretaria terá todo o seu corpo de especialista da educação den¬tro do mesmo nível de igual¬-dade para ingresso nos cargos. Isso amplia a abertura de uma gestão democrática, oportuniza que todos possam participar desse concurso e todos com o mesmo provi¬men¬to. Isso acho muito importan¬te”, explicou a secretária Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca ao Jornal O Regional.

Depois de mais de dois me¬ses de tramitação no Legisla¬tivo, o texto acabou sendo a¬¬pro¬¬vado em definitivo em sessão extraor¬di¬nária já dentro do recesso parlamentar. O texto original foi substituído durante a tra¬mitação para permitir que pu¬dessem concorrer às vagas profissionais com experiência em escolas autorizadas pelos ór¬gãos reguladores da educa¬ção.

Karla Konda

Editora Chefe