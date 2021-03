Prefeito Reconhece Serviços Essenciais Mas Todos Devem Seguir Fase Emergencial

Foi publicada e promulgada, no Diário Oficial do Município, na tarde de quinta-feira (25), onde o prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa sanciou lei, encaminhada pela Câmara de Catanduva, que torna essenciais os serviços desenvolvidos por academias, comércio varejista, bares e restaurantes, salões de beleza, shoppings e praças de alimentação. A câmara dos vereadores votou e aprovou. Segundo a comunicação da Prefeitura, no documento são reconhecidos os serviços essenciais destes citados acima, mas de acordo com a determinação, todos os locais deverão seguir os protocolos de combate à Covid-19 e a fase emergencial que ainda Catanduva se encontra.

A lei ainda proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em ambientes públicos fora de estabelecimentos comerciais das 22h às 8h, em qualquer dia da semana enquanto durar a pandemia. De acordo com a Prefeitura, apesar da aprovação, esses setores deverão continuar seguindo as atuais regras da Fase Emergencial do Plano São Paulo. Ou seja, não poderão abrir, com exceção do comércio varejista e restaurantes, que estão autorizados a funcionar nos sistemas delivery e drive-thru. Ariane Pio

Da Reportagem Local