Prefeito Recebe Sugestões Entregues Pela Câmara Depois de Audiência

Na segunda-feira, 3 de fevereiro, a Câmara Municipal de Catanduva promoveu, no plenário, a Audiência Pública que discutiu as ações de prevenção à dengue e combate ao mosquito Aedes Aegypti. O evento reuniu membros de conselhos, médicos, entidades assistenciais, movimentos religiosos, políticos, representantes de hospitais, munícipes e a imprensa.

O Presidente da Câmara Luis Pereira, conduziu os trabalhos e abriu a audiência pública ouvindo sugestões e críticas dos moradores.

Manifestaram-se, o Padre Ivanildo dos Santos Costa, Daniela Xavier, Antonio Bento da Cunha, Vendramini, Neurita Assuncin, Silmara Gomes, Fernando Galhardo, Marcelo Patané, Ari Alonso, Roberto Cacciari, Rinaldo Pinto, Gleison Begali, Ivan Iglesias, Antonio Flavio De Fázio, Professora Sandra Oliveira, Ana Maria de Oliveira, Benedito, Aline Longarine, Rúbia Maria e Jucélia Soares.

Dentre as diversas sugestões, críticas e reclamações apresentadas, as mais comuns foram: Abertura do “Hospital” para tratar a Dengue; Melhorar o atendimento das UBSs e UPA; Intensificar o trabalho dos visitadores; Rapidez no atendimento da UPA nos finais de semana; Fazer convênio com laboratórios; Possibilidade de entregar Kit Dengue para os munícipes; Que todos devem ter consciência e zelar pelo seu quintal; Necessidade de aplicação do Fumacê; Aumentar o número de profissionais da saúde que estão sobrecarregados; Necessidade de dar instrução aos funcionários das UBSs e Necessidade de manter a farmácia das UBSs abertas para dar medicamentos para as pessoas.

Logo após, foi a vez dos parlamentares se manifestarem e todos abordaram sobre a importância da audiência, a necessidade de um local destinado para hidratação e cuidados exclusivos para os pacientes que estão com sintomas de dengue.

Ao final, todas as sugestões e críticas foram anotadas pelos parlamentares e endereçadas ao Prefeito.

Em atenção ao solicitado pelos vereadores e munícipes que estiveram presentes na Audiência de Combate à dengue, Afonso Macchione Neto, através da Secretaria Municipal de Saúde, comunicou, que em regime de urgência, a abertura da Unidade de Tratamento de Dengue. A unidade será exclusiva para os casos de Dengue funciona todos os dias (de segunda à segunda), das 07 às 19 horas.

Luis Pereira comemorou a notícia e exaltou a importância de todos unidos pelo bem de Catanduva. “É com imensa alegria que recebo esta notícia. O povo de Catanduva, assim como nós vereadores, conclamávamos a abertura de uma unidade para atendimento exclusivo dos casos de dengue. Catanduva já está com mais de 4.526 (quatro mil quinhentos e vinte e seis) casos notificados de dengue, a demanda tem sido muito alta na UPA e nas UBSs, e para aliviar a demora nos atendimentos, bem como, o não comprometimento de outras enfermidades, a abertura veio em boa hora. Só temos a agradecer a todos que compareceram na Audiência Pública de Combate à Dengue e se manifestaram. A nossa audiência foi ordeira e objetiva, e com a união de todos conseguimos mostrar ao Prefeito Afonso a necessidade de um local para atender a todos que passam pela dengue”.

Luis Pereira ainda ressaltou: “a nossa jornada ainda é longa, estamos enfrentando mais uma epidemia em nossa cidade, mas com todas as sugestões supramencionadas, se o Executivo acatar e se cada um de nós fizermos a nossa parte, com certeza acabaremos com a dengue em Catanduva. A união de todos acabará com a dengue. Não queremos ser notícia em rede nacional com assuntos nocivos a nossa sociedade, mas sim com assuntos que demonstrem os valores do nosso povo”.

Da Reportagem Local