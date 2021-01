Prefeito Pretende Ampliar Varrição de Ruas em Mais 551 quilômetros

A prefeitura de Catanduva pretende ampliar o contrato para a varrição de ruas em mais 551 quilômetros.

A informação é do prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, que divulgou por meio das redes sociais, uma reunião realizada com a empresa que presta o serviço, a Engelimp, de Ribeirão Preto.

Segundo o prefeito, a proposta é aumentar dos atuais 600 quilômetros percorridos por varredores para 1.151 quilômetros, ou seja, um acréscimo de 551 km, de serviços que englobariam toda a área central e principais avenidas da cidade.

Em 2018, a prefeitura informava que a contratação seria de 1058 km de limpeza.

“Tivemos uma reunião importante com a empresa que faz a varrição de ruas de Catanduva para aumentar nosso contrato e aumentar a varrição em nossa cidade, vamos ampliar de 600 km para 1151 km com varrição permanente, todo Centro urbano e principais avenidas de Catanduva”, disse Rosa.

A Emgelimp é responsável pela varrição de rua de Catanduva desde 2018, quando o contrato foi firmado. De lá para cá foram cinco aditamentos realizados. No contrato inicial, a empresa poderia efetuar até 4.400 quilômetros de varrição num preço de R$ 2,6 milhões anualmente.

Quando a empresa assumiu o serviço, o preço a ser pago por quilômetro limpo era de R$ 49,65. Mas houve em 2019, reajuste pelo índice do IPCA de 3,42% , o último pelo menos listado no Portal Transparência do Município. O valor a ser pago passou então a ser R$ 51,34, aproximadamente por quilômetro varrido.

O contrato de varrição de ruas é um dos que foram desmembrados desde a transferência de gestão de coleta e destinação final do lixo para a Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec).

Karla Konda

Editora Chefe