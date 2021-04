Prefeito Participa de Reunião Sobre Criação de Comitê de Combate à Fome e ao Desemprego

Na terça-feira (06) aconteceu uma reunião em que o prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa integrou reunião que visa a criação de um comitê de combate à fome. O objetivo é promover ações e centralização da coleta de alimentos não perecíveis para serem distribuídos a famílias carentes de Catanduva. Por conta disso, o grupo será o responsável em administrar e organizar, de forma transparente, para atender, de imediato, famílias que passam por dificuldade financeiras, por causa da pandemia da covid-19.

Em reunião realizada no gabinete do prefeito, foi sacramentada a união de esforços da Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Desenvolvimento e Emprego de Catanduva, ARCOS (Associação e Rede de Cooperação Social), ACE (Associação Comercial e Empresarial de Catanduva), OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) – seção Catanduva e a vereadora Taise, proponente do Comitê de Combate à Fome e ao Desemprego. O prefeito prontamente deu apoio a iniciativa.

“Tendo em vista a observação de famílias em situação de vulnerabilidade em Catanduva, que infelizmente, ainda não foram alcançadas pela assistência social, estamos prontamente dispostos. Vamos fazer com que essas pessoas sejam alcançadas. Atuar de forma humanizada” destaca o prefeito.

O comitê visa também o desenvolvimento de ações voluntárias que auxiliam com a doação de alimentos, cestas básicas, marmitas, dentre outras. Nova reunião já está agendada e deve ser realizada de forma remota, para envolvimento de mais organizações interessadas em colaborar com esse movimento. Lembrando que este foi um projeto criado pela vereadora Taise Braz (PT) que apresentou requerimento solicitando a criação de um Comitê de Enfrentamento à Fome ao Desemprego em Catanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local