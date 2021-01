Prefeito Participa Apresentação do Plano de Imunização do Estado

Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, prefeito de Catanduva, foi um dos participantes do 1° Seminário Virtual de Gestão Pública, de Governo do Estado. O encontro que envolveu todos os Chefes do Executivo dos municípios paulistas também apresentou o Plano de Imunização contra o coronavírus aos participantes. O governador João Doria reiterou a previsão de início de vacinação a partir do dia 25 de janeiro e todas as regiões do Estado. “A campanha será um momento importante, sem precedentes. Há um clamor da população para que a imunização aconteça. Precisamos estar bem estruturados, com suporte do Estado, para atender os grupos prioritários de forma segura”, disse o prefeito, por meio da assessoria de comunicação.

Segundo o governo do Estado, a campanha coordenada pela Secretaria Estadual da Saúde em parceria com os 645 municípios visa dobrar o total de postos de vacinação dos atuais 5,2 mil para até 10 mil. A estimativa é de que a vacinação envolva cerca de 79 mil profissionais, com 54 mil trabalhadores do setor da saúde e 25 mil agentes da segurança pública para garantir a segurança da população e evitar aglomerações nos locais de imunização.

O cronograma de vacinação contra a covid-19 deverá atender, inicialmente, um público específico formado por profissionais de saúde e os idosos, fracionados por faixa etária. A expectativa é de que 9 milhões de pessoas sejam vacinadas nessa primeira fase, com a aplicação de 18 milhões de doses. A etapa inicial se estenderá até o dia 18 de março.

Em Catanduva, a Secretaria Municipal de Saúde estuda a melhor estratégia para a realização da Campanha de Vacinação Contra o Coronavírus. A temática, em seus diferentes aspectos, vem sendo abordada junto ao Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de São José do Rio Preto, que é sede da região administrativa. A cada encontro, os profissionais são orientados sobre técnicas, a exemplo da logística para distribuição das vacinas e acondicionamento das doses.

Catanduva deve receber as doses e insumos – seringas e agulhas – via Estado. O município conta com 23 salas de vacina em funcionamento em Unidades de Saúde nos bairros.

Outros temas também foram abordados no seminário com a participação de diferentes secretários estaduais.

Karla Konda

Editora Chefe