Prefeito Padre Osvaldo Visualiza Condições da Igreja Matriz Para Futura Restauração

O Prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, fez uma visita para visualização das condições estruturais da Igreja Matriz de São Domingos para futura reforma, que inclui a restauração da pintura.

A vistoria acompanhada pelo Padre Fábio Pagotto tem objetivo de traçar um plano de trabalho que será executado em parceira com a Prefeitura de Catanduva.

A ideia é desenvolver a pintura, sem perder a originalidade, tendo em vista que a Igreja Matriz reúne o maior acervo de obras de Benedito Calixto. A construção do templo teve início em 1919, em trabalho liderado por Padre Albino. Em 1925, Calixto veio pela primeira vez à Catanduva, ocasião em que elencou os espaços que teria para mostrar a própria arte representada por personagens e passagens bíblicas. Patrimônio histórico de Catanduva, a igreja integra o roteiro turístico do Estado de São Paulo desde 1965.

Segundo a prefeitura ainda não há um valor para a pintura, os gastos vão ser feitos assim que fizer os projetos, começar primeiro a reforma, pois o prédio está com grandes rachaduras. E por ser um prédio de patrimônio tombado a prefeitura pode fazer parcerias para intervir e executar as melhorias. Entrando a secretaria de planejamento depois a de obras que por ultimo a pintura levando em questão a restauração histórica do prédio e monumentos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local