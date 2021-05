Prefeito Padre Osvaldo Vai A São Paulo Para Buscar Dois Ônibus Escolares e Recursos

O Prefeito Padre Osvaldo foi até em São Paulo na data de ontem (29) para visitas com autoridades que destinam ajuda para município. A novidade era a busca de dois ônibus escolares um por parte do deputado Estadual Marco Zerbini e o outro veiculo por parte do Deputado Federal Junior Bozzella.

Dentre os compromissos, o Prefeito esteve com o Deputado Estadual Marco Zerbini. Na ocasião, Padre Osvaldo agradeceu o deputado pelos recursos destinados à Catanduva. São R$ 270 mil para recape + R$ 808 mil para recape + R$ 500 mil para reforma do CAPS da Saúde e, agora, um ônibus escolar.

Sobre a aquisição de outro ônibus ao município, foi possível graças a indicação do deputado estadual Marco Zerbini, que acompanha o ato de assinatura de documentos em São Paulo, na tarde desta quinta-feira, dia 29. A cerimônia contou com a presença do secretário estadual de educação Rossieli Soares. O veículo, com capacidade para 59 estudantes, com adaptação para pessoas com deficiência, irá compor a frota municipal. “Estamos muito felizes com essa aquisição que irá refletir em transporte de qualidade e com segurança aos nossos alunos”, ressalta Padre Osvaldo.

A assessoria de comunicação ainda explicou que dois motoristas da secretaria de educação acompanharam na viagem para trazer os veículos. A partir de agora, a secretaria possuiu 47 ônibus escolares, que serão responsáveis pelo transporte de cerca de 1.200 alunos (quando voltar às aulas).

Ariane Pio

Da Reportagem Local