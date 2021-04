Prefeito Padre Osvaldo Sanciona Projeto Sobre Apreensão de Animais de Médio e Grande Porte

Agora é Lei! Já está em vigor a Lei 6.125/21 que dispõe sobre apreensão de animais de médio e grande porte que estiverem em vias públicas, áreas verdes e áreas de livre acesso ao público, em propriedades particulares sem cercamento, animais que estiverem presos, sofrendo maus-tratos ou que causem perigo a população.

A autora da Lei 6.125/21 vereadora Ivânia Soldati (Republicanos) teve seu Projeto de Lei 22/2021 que dispõe da Apreensão de animais de médio e grande porte sancionado pelo prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa (PSDB).

Para Ivânia Soldati ter a lei sancionada “é de extrema importância, pois esses animais que foram recolhidos viverão em lugar adequado, ou seja, não sofrerão mais com maus tratos e, assim evitando acidentes por estarem em vias públicas e maiores transtornos para a população”, explica a parlamentar. Ivânia é conhecida na cidade pelo seu intenso trabalho em favor dos animais, inclusive recolheu um cavalo das ruas e está com arrecadação para cuidar do animal que estava muito doente e abandonado nas ruas de Catanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local