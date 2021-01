Prefeito Padre Osvaldo Regulariza Pendências Para Retomar Obras de Creches em Catanduva

Em agenda na capital, o Prefeito de Catanduva esteve ontem (28) na FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação). A comitiva do município conta com a participação do Vice-Prefeito, Cláudio Romagnolli e o Secretário Municipal de Planejamento e Informática, Walter Agudo Romão Filho.

O compromisso visou sanar pendências, visando a liberação de recursos para retomada das obras de duas creches, uma delas no Alto da Boa Vista e, a outra, no Parque Glória V.

“Foi uma reunião muito positiva. Conseguimos sanar pendências e alcançar nosso objetivo que é retomar as obras e, num futuro muito próximo, atender mais uma parcela de crianças”, ressalta o Prefeito Padre Osvaldo.

Para a creche-escola do Alto da Boa Vista, a administração municipal receberá aporte na ordem de R$ 800 mil. Atualmente, 35% das obras estão concluídos. Enquanto que, para a creche do Glória V, serão necessários investimentos de R$ 266 mil, para a fase de acabamento.

A unidade do Glória, cujas obras estão mais avançadas, a previsão é de que os trabalhos sejam concluídos no final de dezembro. A outra creche, do Alto da Boa Vista, a estimativa de término é março de 2.022.

Ariane Pio

Da Reportagem Local