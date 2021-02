Prefeito Padre Osvaldo Entrega Projeto de Moradia na CDHU em São Paulo

Na terça-feira (02), o Prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa cumpriu agenda em São Paulo. Dentre os compromissos, na sede da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano) para tratar especialmente sobre o andamento de projetos habitacionais de interesse social para Catanduva.

Integram a comitiva do Prefeito, o Secretário Municipal de Habitação Victor Daltin e o Diretor do Departamento de Obras e Serviços Marcos Machado. Eles foram recepcionados por equipe da CDHU, Marcelo Hercolin – diretor de atendimento habitacional, Agnaldo Quintana – diretor técnico e Lidiane Chiavegatti – arquiteta.

Durante reuniões, o Prefeito entregou documentos necessários ao andamento do projeto Vida Longa (antigo Vida Dignidade), empreendimento voltado para atender as necessidades habitacionais de idosos, em situação de vulnerabilidade social. Vários pontos foram esclarecidos para agilizar o processo em trâmite.

A pauta se estendeu para outros pleitos. Na ocasião, o Prefeito demonstrou a importância de investimentos voltados para Catanduva, visando suprir o déficit habitacional local. “Estamos a caminho de superar a fase estagnada e viabilizar moradias para famílias carentes. Vislumbramos empreendimentos dignos. Com isso, vamos atender a uma parcela significativa da população que busca pela casa própria”, ressalta o Prefeito.

Ariane Pio

Da Reportagem Local