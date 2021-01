Prefeito Osvaldo Visita Novo Centro de Educação de Trânsito de Catanduva

O Prefeito de Catanduva, Osvaldo de Oliveira Rosa visitou o novo Centro de Educação de Trânsito (CET), na manhã de ontem, (26). Ele conheceu as instalações do prédio, localizado na Avenida Maranguape, nº 965, Giordano Mestrinelli, que foi construído no ano passado, para atividades de conscientização no trânsito.

Essa é a segunda vez que o Prefeito esteve no local e deixou uma mensagem sobre a importância do trabalho dos servidores nessa área. “É fundamental a atuação dos agentes para organizar o trânsito, que envolve pedestres e motoristas, visando manter a disciplina e a mobilidade nas vias públicas da nossa cidade”, ressalta o Prefeito que esteve acompanhado do Vice-Prefeito Cláudio Romagnolli, Secretária Municipal de Trânsito, Maria Cristina Machado.

Em contato com os AFTs, o Prefeito se colocou à disposição para analisar o pedido do grupo para criação de um Conselho do Trânsito. “É importante fazer um elo entre a secretaria e a sociedade civil para que possam ser discutidas demandas da comunidade e, com isso, melhorar e tornar o convívio mais harmonioso no trânsito”, afirma.

O presidente do Sincomércio, Ivo Pinfildi Júnior foi convidado e participou do ato. Ele se mostrou afeito aos trabalhos prestados pelos Agentes de Trânsito. “Principalmente no acompanhamento na área central da cidade/área azul, sabemos que, podemos contar com a disponibilidade dos agentes no controle do fluxo” destaca o presidente.

O Centro de Educação de Trânsito se tornou sede para os Agentes Fiscalizadores de Trânsito (AFTs).

Ariane Pio

Da Reportagem Local