Prefeito Osvaldo de Oliveira e CONSIRC Debatem Prestação de Serviço do SAMU

O Prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa se reuniu, na tarde de ontem (25) com representantes da diretoria administrativa do Consirc (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região de Catanduva). O encontro foi realizado no gabinete com pauta focada na apresentação da linha operacional do consórcio que congrega 19 municípios. Catanduva está inserida no modelo de gestão compartilhada dos serviços do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Em contato com os colaboradores, o Prefeito obteve informações sobre os trabalhos do Consirc e os processos que envolvem sua rotina. Atualmente, o Consirc controla as etapas do atendimento do SAMU em Catanduva e na região, desde o recebimento de ligações – via 192/Central de Regulação – para acionar ambulâncias, atendimento ao paciente, até o fechamento da ocorrência.

“Prezamos pela transparência, excelência e seriedade dos trabalhos em Saúde. Sabemos que a gestão dos serviços reflete diretamente na qualidade do atendimento”, afirma o Prefeito Padre Osvaldo.

O assunto terá continuidade em próxima reunião com o Consirc, que ocorrerá na quarta-feira, (27), às 10h da manhã, no Teatro Municipal Aniz Pachá, respeitando todos os protocolos de segurança e prevenção ao contágio da covid-19. Para a ocasião, foram convidados a participar os prefeitos das cidades da região que integram o modelo de gestão compartilhada.

Participaram da reunião: a Secretária Municipal de Saúde – Cláudia Monteiro, além da diretora administrativa do Consirc, Viviane Cristina Palma, o médico coordenador do SAMU, Luiz Fernando Colla e o responsável técnico de enfermagem, Bruno Golfe Andreazzi.

Ariane Pio

Da Reportagem Local