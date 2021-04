Prefeito Osvaldo dá Aval à Restauração da Capela no Cemitério Nossa Senhora do Carmo

O Prefeito e Catanduva, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa deu aval ao projeto de restauração da capela no Cemitério Nossa Senhora do Carmo. A ação consiste em parceria entre a administração municipal e a restauradora Marli Bugatti Gentili, que colocou seu trabalho à disposição e vai cuidar, de forma voluntária, da remodelação das imagens do espaço. O encontro Padre Osvaldo e a restauradora ocorreu por intermédio da Presidente do Fundo Social, Verinha Pinfildi. Ao mesmo tempo, equipe da Prefeitura dará seguimento aos trabalhos para revitalização da capela por completo, condição que inclui arquitetura e planejamento, além da limpeza do espaço. A primeira vistoria foi feita na manhã desta quinta-feira, dia 1º de abril.

A expectativa é de que, em 16 de julho, seja feita entrega da restauração. “Precisamos cuidar de cada espaço da nossa cidade. A capela tem valor simbólico e necessita de melhorias”, ressalta Padre Osvaldo.

A prefeitura divulgou que não haverá custo nenhum, a restauradora Marli Bugatti Gentili fará seu serviço de forma voluntária, com ajuda dos próprios arquitetos e matérias que a prefeitura já disponibiliza.

Ariane Pio

Da Reportagem Local