Prefeito Osvaldo Apresenta Orçamento de R$ 1 Milhão Para Esporte de Catanduva

O Prefeito de Catanduva, Osvaldo de Oliveira Rosa participou na sexta-feira (05), de debate público sobre esporte. O esporte catanduvense é muito importante pois tem apresentado grandes atletas em diversas modalidades.

Para este ano, o orçamento municipal para o Esporte é de R$ 1 milhão. “Não fosse a limitação orçamentária e a questão da Covid-19, estaríamos bem avançados com atividades esportivas. Temos que pensar alto e motivar ações. Contem com nossa gestão”, comenta Padre Osvaldo.

Por parte da administração municipal participaram: Marcos Braga – secretário municipal de Esporte, Cláudia Monteiro – secretária municipal de Saúde e Cláudia Cosmo – secretária municipal de Educação.

O debate foi iniciativa do presidente da Câmara, Gleison Begalli e contou com a participação dos vereadores César Patrick, Maurício Ferreira, Nelson Tozo, Taize Brás e Carlos Alexandre, o Gordo do Restaurante.

Dentre as propostas, o objetivo do debate é promover e descentralizar o Esporte. Na primeira etapa do evento, um plano de ação foi apresentado aos participantes, resultado de sugestões e ideias apontadas por representantes de diferentes modalidades, que também acompanharam a reunião.

“Esse é o caminho, o início de um ciclo que contempla o Esporte. O momento é difícil, mas precisamos inovar. Vamos auxiliar as ações e mobilizar as secretarias, criando oportunidades”, frisa o Prefeito.

O atleta e professor Willian Lima Martins de Oliveira que esteve presente ao debate realizado afirmou que muitos das categorias esportivas enxergam que o esporte, apesar de seus grandes benefícios, tem sido deixado “de lado”.

“Foi passado um programa de esporte elaborado pelo Gleison e pelos esportistas para ser difundido. Sabemos que é difícil realizar tudo, mas não é impossível. Para nós esportistas, o prefeito falou do orçamento, que está engessado e isso foi desanimador, devido ao grau de importância que o esporte tem no orçamento público. Tendo uma vontade política, o esporte acontece, pois não precisa de muito para se fazer. Ele acabou jogando um balde de água fria”, disse.

Oliveira relatou ainda que os representantes da administração não ficaram para ouvir os anseios dos esportistas. “E no momento que tínhamos espaço para falar, eles foram embora, o que nos deixou com uma sensação de pouca importância porque o que tínhamos para falar era para eles. Mas eu, como professor ainda sim falei a minha opinião. Todo campeão precisa de um professor e todos os professores lutam por esse emprego, são atletas que lutam pela cidade, representam a cidade. Nós acabamos sendo deixado de lado por conta da pandemia, e se isso se estender, vamos ficando por último na lista de prioridade”, concluiu.

Ariane Pio

Da Reportagem Local