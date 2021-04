Prefeito Osvaldo Acompanha Obras Que Estão em Andamento em Avenidas da Cidade

O Prefeito Osvaldo acompanhou os serviços de medição em andamento na Avenida Alberto Dotti, no Distrito Industrial IV. A atual fase consiste no levantamento topográfico do trecho, condição que antecede melhorias no trecho.

O serviço é liderado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços. Com boas perspectivas, prefeito Osvaldo cogita recapear a via, já que o asfalto está deteriorado em toda sua extensão.

Ainda em verificação das obras na cidade, o prefeito verificou, intervenção em andamento na Avenida Deputado Orlando Zancaner, visando maior fluidez no fluxo de veículos. Na oportunidade, o Chefe do Executivo reuniu os secretários de Obras e de Trânsito, Marcos Coelho e Maria Cristina Machado, respectivamente, para revisão do projeto em execução que visa a extensão do canteiro central.

O objetivo é que a obra atender as necessidades de logística e funcionalidade, inclusive com área para manobras e contorno, levando em conta o volume de veículos, inclusive de caminhões, que usam a via para entrar na cidade. A atenção à demanda atende inclusive empresários que têm seus negócios nessa área. É o caso do empresário Luciano Bugatti, que tem um posto de combustível na redondeza e acompanhou a equipe para indicar as reais condições de tráfego no local.

Ariane Pio

Da Reportagem Local