Prefeito Nomeia Diretor de Obras Para Cargo na Superintendência da Saec

No Diário Oficial de segunda-feira (03), saiu à exoneração de Renato Centurion Stuchi, que era superintendente da Saec ‘’Superintendente da SAEC – Superintendência de Agua e Esgoto de Catanduva”. Segundo o documento o Prefeito Padre Osvaldo de Oliveira nomeia Marco Antônio Machado, que era diretor da secretaria de obras.

O prefeito nomeou João André Vieira Tsutsui para diretor do departamento de obras junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços.

Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, Kátia Muller, a nomeação foi feita, pois Stuchi era superintendente interino. Entramos em contato com Marco Machado que nos explicou que assumi a superintendência da Saec a pedido do Prefeito Padre Osvaldo, ele também contou que antes estava na secretaria de obras além disso, funcionário aposentado da prefeitura, mas que continuou em cargos de comissão e atualmente como diretor de obras e devido a amizade e proximidade com padre veio o convite para assumir o cargo da Saec, ele ressalta que principalmente pelas ideias e como trata as pessoas, prefeito viu possibilidade de ligação para o cargo. Pois o intuito é atender a população com as demandas da Saec. “Como o padre diz que não é a população que precisa da gente e sim a gente que precisa da população, queremos dar um melhor atendimento e qualidade dentro dos serviços da Saec”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local